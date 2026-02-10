Японцы и британцы ищут место посадки советской «Луны-9» на спутник в 1966-м

Используя продвинутый алгоритм машинного обучения, исследователи из Великобритании и Японии определили на поверхности Луны несколько перспективных точек, которые могли бы стать местом посадки давно потерянного советского космического аппарата «Луна-9». Ученые, статья которых опубликована в журнале npj Space Exploration, рассчитывают, что предсказания, сделанные ИИ, вскоре будут протестированы индийским лунным орбитальным аппаратом «Чандраян-2».
Когда и где прилунилась автоматическая станция «Луна-9»
Советская автоматическая межпланетная станция «Луна-9» была первым искусственным объектом, благополучно приземлившимся на поверхность Луны и передавшим на Землю фотографии с другого небесного тела. Она была запущена с космодрома Байконур 31 января 1966 года, а 3 февраля совершила мягкую посадку на Луну.
По сравнению с современными лунными и марсианскими миссиями, посадка была довольно необычной: незадолго до того, как основной космический аппарат коснулся лунной поверхности, от него отделилась сферическая посадочная капсула шириной 58 сантиметров и массой около 100 килограммов — собственно автоматическая лунная станция. Перелетный блок совершил посадку отдельно, на безопасном расстоянии.
Оснащенная надувными баллонами-амортизаторами, капсула несколько раз подпрыгнула, прежде чем остановиться, стабилизировавшись, и развернула четыре лепесткообразные панели (антенны). Хотя «Луна-9» проработала всего три дня, она передала на Землю огромное количество ценной информации. Однако, это историческое достижение также положило начало одной из самых долгоиграющих загадок в освоении космоса.
После прилунения координаты места посадки «Луны-9» были даже опубликованы в газете «Правда» — на западном краю Океана Бурь, к северо-востоку от кратера Кавальери, в точке с координатами 7 градусов 8 секунд северной широты, 64 градуса 22 секунды западной долготы.
Ошибка в расчетах
Тем временем, когда десятилетия спустя, в 2009 году, камера аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) начала передавать изображения поверхности Луны с высоким разрешением, никаких следов «Луны-9» в точке с указанными выше координатами замечено не было. Специалисты предполагают, что из-за неточности в расчетах истинное место посадки станции могло находиться на расстоянии десятков километров от опубликованных координат. До сих пор капсула «Луна-9» остается ненайденной.
Как ИИ искал место посадки «Луны-9» на спутник
Авторы нового исследования решили вернуться к этой проблеме, используя искусственный интеллект. Они обучили ИИ распознавать на изображениях, переданных LROC, ключевые характеристики мест посадки на Луну космического корабля «Аполлон». Эта система компьютерного зрения, способная искать на лунной поверхности едва заметные следы, оставленные искусственными посадочными модулями, получила название YOLO-ETA — сокращение от You-Only-Look-Once — Extraterrestrial Artifact (примерный перевод: «Ты взглянешь лишь раз, и вот он, внеземной артефакт»).
При тестировании на ранее не публиковавшихся изображениях Луны, включая фото, связанные с более поздним советским зондом «Луна-16», совершившим посадку в 1970 году, YOLO-ETA продемонстрировала высокую эффективность, правильно идентифицируя известные места прилунения.
Применив YOLO-ETA к области размером пять на пять километров вокруг координат посадки «Луны-9» (согласно данным, опубликованным в «Правде»), команда выявила несколько перспективных мест-кандидатов. В этих точках присутствуют признаки, характерные для следов воздействия искусственных посадочных модулей на лунный грунт.
Сейчас исследователи ожидают, когда точность работы YOLO-ETA будет проверена на практике. Это произойдет уже в марте 2026 года, когда над этим регионом пролетит индийский орбитальный аппарат «Чандраян-2» и составит карту лунной поверхности с беспрецедентной детализацией. Если хотя бы одно из предполагаемых мест, определенных алгоритмом, окажется верным, 60-летней загадке будет положен конец.