Захарова рассказала, почему ее не интересует вопрос «стрелок Судного дня»

«Я, честно говоря, очень поверхностно знакома с этой терминологией, не потому что она неинтересна, но потому что руки не доходили. Не хочу даже рассуждать на этот счет. Давайте оставим это тем, для кого-то это является сферой профессиональных или личных интересов. Меня интересуют другие вещи. Меня интересует, как можно сделать так, чтобы наш сегодняшний день или жизнь будущих поколений была продолжена или развивалась в русле цивилизационных ценностей», — сказала она.