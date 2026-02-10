Захарова рассказала, почему ее не интересует вопрос «стрелок Судного дня»

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника заявила, что ее интересует не вопрос «стрелок Судного дня», а ценности цивилизации.
В конце января 2026 года стрелки знаменитых часов Судного дня перевели на 85 секунд до полуночи, рекордно близко к символическому ядерному апокалипсису в мире.
«Я, честно говоря, очень поверхностно знакома с этой терминологией, не потому что она неинтересна, но потому что руки не доходили. Не хочу даже рассуждать на этот счет. Давайте оставим это тем, для кого-то это является сферой профессиональных или личных интересов. Меня интересуют другие вещи. Меня интересует, как можно сделать так, чтобы наш сегодняшний день или жизнь будущих поколений была продолжена или развивалась в русле цивилизационных ценностей», — сказала она.
Захарова отметила, что кто-то называет эти ценности традиционными, а кто-то — истинными или исконными.
Часы Судного дня впервые появились на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед. В 2025 году ученые перевели метафорические часы Судного дня на 1 секунду вперед, тогда оставшееся до полуночи время составляло 89 секунд — наименьшее в истории проекта.