Госдума приняла в I чтении проект об ответственности за подделку медсправок

Законопроектом предлагается ввести повышенную уголовную ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний. За подделку или использование справки с использованием интернета или служебного положения, если оно повлекло массовое заражение людей, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.