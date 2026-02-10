Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума приняла в I чтении проект об ответственности за подделку медсправок

ГД приняла в I чтении законопроект об ответственности за подделку медсправок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикером Госдумы, главой комиссии по миграционной политике Ириной Яровой и лидерами парламентских фракций.

Законопроектом предлагается ввести повышенную уголовную ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний. За подделку или использование справки с использованием интернета или служебного положения, если оно повлекло массовое заражение людей, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

За использование мигрантами поддельных справок о медосвидетельствовании предлагается установить ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Как отметил ранее Володин, предлагаемые меры позволят усилить контроль за миграционными потоками в России, повысят уровень общественной безопасности и создадут условия для роста благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.