Уфимец сотворил ужасное с соседкой: все попало на камеру домофона

В Уфе прокуратура Ленинского района привлекла к ответственности мужчину за публичное оскорбление. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В минувшем ноябре 66-летний мужчина во дворе на улице Летчиков оскорбил соседку. Инцидент зафиксировала камера домофона, и женщина обратилась в прокуратуру. Там на уфимца завели административное дело по статье «Оскорбление».
Мировой судья назначил мужчине штрафа в три тысячи рублей.
