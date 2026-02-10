В МИД рассказали про условия работы переводчиков

«Что касается вопроса о самом экзотическом месте работы, то нашим переводчикам доводилось демонстрировать профессиональное мастерство в вертолете в небе над Алтаем, в походном шатре Муаммара Каддафи, в “Ниве” президента России, он сам был за рулем, на дегустации молочных продуктов на экоферме, на параде спасательной техники МЧС, по громкоговорителю с палубы последнего колесного теплохода в России, во время проповеди Патриарха Кирилла с амвона Успенского собора в Лондоне, за кулисами Большого театра, в Высоком суде Австралии и на инаугурации африканского лидера с традиционными песнями и танцами», — рассказал он.