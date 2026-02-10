В МИД рассказали про условия работы переводчиков

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Переводчики МИД России готовы к работе в гибком режиме, любым нагрузкам и экзотическим местам работы, рассказал РИА новости глава департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Сергей Грицай.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
Грицай отметил, что департамент работает круглосуточно 365 дней в году, и сотрудники всегда должны быть готовы к важным заданиям, связанным с обеспечением участия высших должностных лиц Российской Федерации в различных международных мероприятиях, без оглядки на время суток, красные даты календаря и условия работы.
«Что касается вопроса о самом экзотическом месте работы, то нашим переводчикам доводилось демонстрировать профессиональное мастерство в вертолете в небе над Алтаем, в походном шатре Муаммара Каддафи, в “Ниве” президента России, он сам был за рулем, на дегустации молочных продуктов на экоферме, на параде спасательной техники МЧС, по громкоговорителю с палубы последнего колесного теплохода в России, во время проповеди Патриарха Кирилла с амвона Успенского собора в Лондоне, за кулисами Большого театра, в Высоком суде Австралии и на инаугурации африканского лидера с традиционными песнями и танцами», — рассказал он.
Дипломат также привел в пример встречи и мероприятия с коллегами из Ближнего Востока, которые периодически проходят в выходные для россиян. Кроме того, Грицай вспомнил о недавней встрече президента РФ с делегацией США, затянувшейся до глубокой ночи.
По словам директора профильного департамента, подобные условия, разумеется, требуют от специалистов не только высокой профессиональной подготовки, но и выносливости, самоотдачи, способности работать в гибком режиме.