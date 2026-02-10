Ричмонд
Новое здание городского наркологического центра открыли в Минске

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Новое здание Минского городского клинического наркологического центра открыли во вторник, оно объединило в себе девять отделений, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Врачи начнут принимать первых пациентов уже в среду, 11 февраля.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в торжественной речи отметила, что открытие нового здания центра — знаковое событие для белорусской столицы.

«Забота о людях и их благосостоянии — это то, к чему должны стремиться все мы. Нужно отметить, что в городе достаточно много делается для того, чтобы решать эти задачи, поставленные президентом нашей страны», — сказала она.

По ее словам, решение построить единый наркологический центр было правильным.

«К нам даже обращались жители города с просьбой, чтобы вот как-то урегулировать оказание специализированной медицинской помощи нашим гражданам, которые нуждаются в ней. Это решение, видите, превратилось в прекрасный центр», — добавила Кочанова.

Главврач учреждения здравоохранения Жанна Истомина рассказала журналистам об уникальности центра.

По ее словам, по новому адресу центр будет в одном месте оказывать все пять этапов наркологической помощи, особый упор сделают на реабилитации.