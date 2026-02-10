Новое здание городского наркологического центра открыли в Минске

Врачи начнут принимать первых пациентов уже в среду, 11 февраля.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в торжественной речи отметила, что открытие нового здания центра — знаковое событие для белорусской столицы.
«Забота о людях и их благосостоянии — это то, к чему должны стремиться все мы. Нужно отметить, что в городе достаточно много делается для того, чтобы решать эти задачи, поставленные президентом нашей страны», — сказала она.
По ее словам, решение построить единый наркологический центр было правильным.
«К нам даже обращались жители города с просьбой, чтобы вот как-то урегулировать оказание специализированной медицинской помощи нашим гражданам, которые нуждаются в ней. Это решение, видите, превратилось в прекрасный центр», — добавила Кочанова.
Главврач учреждения здравоохранения Жанна Истомина рассказала журналистам об уникальности центра.
По ее словам, по новому адресу центр будет в одном месте оказывать все пять этапов наркологической помощи, особый упор сделают на реабилитации.