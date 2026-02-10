Роскомнадзор пояснил блокировку Telegram, которая затронет белорусов в РФ

Стали известны подробности блокировки популярного мессенджера Telegram, которая затронет белорусов в России. Комментарий по ситуации дали в Роскомнадзоре, пишет ТАСС.
Так, Роскомнадзор продолжит ограничивать работу Telegram, пока не будут устранены нарушения российского законодательства. В ведомстве подчеркнули, что ресурс не защищает персональные данные. Также не принимаются реальные меры противодействия мошенничествам и использованию мессенджера в преступных и террористических целях.
— По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Блокировка Telegram будет затрагивать и белорусов, которые находятся в России.
