Как будут считать алименты с марта 2026 года при назначении ежемесячного пособия на ребенка

Теперь при отсутствие судебного решения, судебного акта или нотариально заверенного соглашения о назначении алиментов социальные службы при определении права на единое пособие будут учитывать алименты в доле от среднемесячной зарплаты по региону за предыдущий год, а не в привязке к МРОТ, как раньше. В постановлении отмечено, что при проведении расчетов во внимание будут приниматься данные Росстата за предыдущий год.