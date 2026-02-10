Создан самый мощный в России квантовый компьютер на 70 кубитах

Как пояснили разработчики, принцип работы квантового компьютера основан на коллективных колебаниях ионной цепочки. При воздействии на один из ионов «начнет колебаться вся ионная цепочка», а общие для всех частиц колебательные моды позволяют частицам взаимодействовать друг с другом и выполнять квантовые операции. Для реализации двухкубитных операций используются специальные лазерные импульсы сложной формы, которые прикладываются к выбранной паре ионов.