9-летняя дочь Домрачевой и Бьорндалена выступит в биатлонном турнире в Раубичах

Старшая дочь Домрачевой и Бьорндалена выступит на соревнованиях в Раубичах.

Источник: Комсомольская правда

Лучшие юные биатлонисты Беларуси, среди которых будет и Ксения Бьорндален — дочь олимпийских чемпионов, примут участие в турнире «Снежный снайпер».

«168 лучших биатлонистов-любителей со всей страны 9 февраля приедут в Раубичи и начнут активно готовится к финалу республиканских соревнований по биатлону “Снежный снайпер”, сообщала пресс-служба Президентского спортивного клуба.

13 февраля пройдет шесть спринтерских гонок в разных возрастных группах, а 15 февраля ребята посоревнуются в масс-старте и смешанных эстафетах.

Ожидается, что в команде Минска в своей возрастной группе будет и 9-летняя Ксения Бьорндален — дочь олимпийских чемпионов белоруски Дарьи Домрачевой и норвежца Оле-Эйнара Бьорндалена.

Напомним, что в январе на городском турнире девочек младшей группы выиграла Олеся Ластовская, а третье место, отстав от лидера на 21 секунду, заняла Ксения Бьорндален.

Ранее мы писали, что Дарья Домрачева рассказала, что ее дети осваивают норвежский язык.