Работник текстильного цеха хотел украсть продукцию на 300 000 рублей в Шахтах

В Шахтах оперативники пресекли попытку крупной кражи на текстильном предприятии. Задержан 45-летний оператор станка, который планировал украсть продукцию, выдав ее за брак. Ущерб мог составить до 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в Telegram-канале МВД.