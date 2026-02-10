Ричмонд
Работник текстильного цеха хотел украсть продукцию на 300 000 рублей в Шахтах

В Шахтах задержали работника, пытавшегося украсть текстиль на 300 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах оперативники пресекли попытку крупной кражи на текстильном предприятии. Задержан 45-летний оператор станка, который планировал украсть продукцию, выдав ее за брак. Ущерб мог составить до 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в Telegram-канале МВД.

— Во время ревизии обнаружилась недостача пяти стоек нетканого полотна. Подозреваемый, имея доступ к производству, не указал их в накладной и спрятал в цехе, — объяснили в полиции.

Во время ревизии обнаружилась недостача пяти стоек нетканого полотна. Фото: МВД РО.

Мужчина разработал хитрую схему: спрятать готовую продукцию и затем имитировать брак, чтобы вывезти ее по заниженной цене. Проверка показала: система внутреннего контроля на предприятии сработала — недостачу обнаружили вовремя.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий.

