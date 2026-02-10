Работник текстильного цеха хотел украсть продукцию на 300 000 рублей в Шахтах

В Шахтах оперативники пресекли попытку крупной кражи на текстильном предприятии. Задержан 45-летний оператор станка, который планировал украсть продукцию, выдав ее за брак. Ущерб мог составить до 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в Telegram-канале МВД.
— Во время ревизии обнаружилась недостача пяти стоек нетканого полотна. Подозреваемый, имея доступ к производству, не указал их в накладной и спрятал в цехе, — объяснили в полиции.
Во время ревизии обнаружилась недостача пяти стоек нетканого полотна. Фото: МВД РО.
Мужчина разработал хитрую схему: спрятать готовую продукцию и затем имитировать брак, чтобы вывезти ее по заниженной цене. Проверка показала: система внутреннего контроля на предприятии сработала — недостачу обнаружили вовремя.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.