Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич разбился насмерть, упав в вентиляционную шахту строящегося дома

Трагедия произошла сегодня, на улице Волгоградской, на строительной площадке жилого комплекса.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 февраля, во время проведения работ в строящемся жилом доме на улице Волгоградская, погиб 32-летний рабочий. Молодой мужчина упал в вентиляционную шахту с 12 этажа.

Прокуратура Кировского округа взяла на контроль трагедию, произошедшую на одной из строек Омска. С 12 этажа строящегося жилого здания, расположенного по адресу улица Волгоградская, 59, в вентиляционную шахту упал 32-летний рабочий, осуществлявший монтажные работы. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проводится проверка соблюдения трудового законодательства и правил охраны труда при проведении работ.