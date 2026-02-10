Омич разбился насмерть, упав в вентиляционную шахту строящегося дома

Прокуратура Кировского округа взяла на контроль трагедию, произошедшую на одной из строек Омска. С 12 этажа строящегося жилого здания, расположенного по адресу улица Волгоградская, 59, в вентиляционную шахту упал 32-летний рабочий, осуществлявший монтажные работы. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проводится проверка соблюдения трудового законодательства и правил охраны труда при проведении работ.