В центре Уфы перекроют улицу: ограничение продлится 10 часов

В Уфе на 10 часов перекроют улицу Мустая Карима.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 11 февраля, в Уфе ограничат движение транспорта на участке улицы Мустая Карима. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с проведением работ по уборке снега.

Ограничение будет действовать с 07:00 до 17:00 на отрезке от улицы Чернышевского до улицы Коммунистической.

Власти просят водителей заранее планировать свои маршруты, учитывая это временное неудобство, а также не парковать автомобили на данном участке дороги, чтобы не мешать работе спецтехники.

