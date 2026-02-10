В центре Уфы перекроют улицу: ограничение продлится 10 часов

Завтра, 11 февраля, в Уфе ограничат движение транспорта на участке улицы Мустая Карима. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с проведением работ по уборке снега.
Ограничение будет действовать с 07:00 до 17:00 на отрезке от улицы Чернышевского до улицы Коммунистической.
Власти просят водителей заранее планировать свои маршруты, учитывая это временное неудобство, а также не парковать автомобили на данном участке дороги, чтобы не мешать работе спецтехники.
