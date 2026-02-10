Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TVP: в Польше планируют сценарии, в которых США «не придут на помощь»

Способность Европы защитить себя без помощи США — вопрос, который вызывает серьезные разногласия, и в Польше предпочитают готовиться к любым сценариям, передает польский канал TVP World.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, генерал-лейтенант Петр Блазеуш, стратегический советник начальника польского генерального штаба, считает, что реальная проблема обороны Европы заключается не в возможностях, а в политической воле. «Сначала мы должны спросить, готова ли Европа защищать себя и верят ли наши политические лидеры в победу», — сказал он.

Тем не менее Блазеуш признал, что Польша разрабатывает сценарии с учетом всех «непредвиденных» обстоятельств, включая сокращение поддержки со стороны США.

Однако, как отметил генерал, у него «нет сомнений» в том, что Вашингтон «в конечном счете» придет на помощь Европе.

Он призвал перестать беспокоиться об эскалации со стороны США, заявив, что эскалацией ситуации якобы занимается Россия. При этом на вопрос о «готовящемся нападении» России на восточный фланг НАТО, включая страны Балтии, Блазеуш ответил, что такой шаг не может произойти «без предупреждения». «Полномасштабное вторжение не произойдет в одночасье» — сказал он, добавив, что сдерживание зависит от «бдительности, мобильности и политической решимости».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше