Согласно статье, генерал-лейтенант Петр Блазеуш, стратегический советник начальника польского генерального штаба, считает, что реальная проблема обороны Европы заключается не в возможностях, а в политической воле. «Сначала мы должны спросить, готова ли Европа защищать себя и верят ли наши политические лидеры в победу», — сказал он.
Однако, как отметил генерал, у него «нет сомнений» в том, что Вашингтон «в конечном счете» придет на помощь Европе.
Он призвал перестать беспокоиться об эскалации со стороны США, заявив, что эскалацией ситуации якобы занимается Россия. При этом на вопрос о «готовящемся нападении» России на восточный фланг НАТО, включая страны Балтии, Блазеуш ответил, что такой шаг не может произойти «без предупреждения». «Полномасштабное вторжение не произойдет в одночасье» — сказал он, добавив, что сдерживание зависит от «бдительности, мобильности и политической решимости».