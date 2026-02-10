Волны жары в 2014—2017 годы вызвали обесцвечивание половины колоний кораллов

МОСКВА 10 февраля. /ТАСС/. Международный коллектив экологов и океанологов первые открыл свидетельства того, что серия необычно мощных волн жары, возникших в Мировом океане в 2014—2017 годах, вызвала обесцвечивание половины колоний кораллов. Это делает такое событие самым разрушительным катаклизмом такого рода за все время наблюдений, сообщила пресс-служба Смитсоновского института.
«Мы провели пока самое широкое исследование подобного рода, посвященное обесцвечиванию кораллов. В его подготовке приняло участие почти две сотни соавторов из 143 организаций в 41 стране мира. Анализ собранных ими сведений указывает на то, что изученное нами событие, так называемое третье глобальное обесцвечивание, обладало рекордно большими масштабами и географическим охватом», — заявил старший научный сотрудник Смитсоновского института (США) Шон Коннолли, чьи слова приводит пресс-служба организации.
Как отмечают исследователи, до начал 1980-х годов экологи редко фиксировали эпизоды массового обесцвечивания кораллов, в ходе которых полипы лишаются главного «поставщика» нутриентов — живущих внутри них симбиотических водорослей-зооксантелл. В последние четыре десятка лет подобные эпизоды происходят все чаще и становятся все более масштабными, что экологи связывают с ростом температуры и закисленности вод Мирового океана.
Один из самых крупных эпизодов такого рода начался в июне 2014 года, когда сразу несколько регионов Мирового океана поразили мощнейшие волны жары. Подобные погодные аномалии просуществовали в тропиках и у экватора до мая 2017 года, что привело к сразу нескольким эпизодам массового обесцвечивания Большого Барьерного рифа и других крупных колоний кораллов.
Для всесторонней оценки последствий этого события ученые объединили результаты более 15 тыс. замеров, которые проводились в это время в разных регионах Мирового океана при помощи климатических спутников, автоматизированных станций и в рамках различных экспедиций. Это позволило ученым оценить уровень тепловой нагрузки, пережитой полипами, и сопоставить ее с тем, насколько сильными были пережитые ими эпизоды обесцвечивания.
Эти расчеты показали, что около половины колоний кораллов пережили одно или сразу несколько обесцвечиваний, причем в 15% случаев эти кризисы сопровождались массовой гибелью полипов и существенным уменьшением площади рифов. В этом отношении данный катаклизм оказался примерно вдвое более масштабным, чем два предыдущих глобальных обесцвечивания в 1998 и 2010 годах, что подчеркивает быстро нарастающий масштаб проблем, связанных с накоплением тепла в толще Мирового океана в результате деятельности человека, подытожили ученые.
Кораллы и климат.
Как предполагают исследователи, примерно 20% коралловых рифов и прочих колоний полипов, в том числе австралийский Большой Барьерный риф, могут полностью исчезнуть уже в этом веке. Схожие процессы уже начали происходить среди кораллов и морских ежей, обитающих в Красном море у берегов Израиля и сопредельных с ним стран, что связано не только с негативным действием высоких температур воды, но и с распространением новых болезней.