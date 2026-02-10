Волны жары в 2014—2017 годы вызвали обесцвечивание половины колоний кораллов

Как предполагают исследователи, примерно 20% коралловых рифов и прочих колоний полипов, в том числе австралийский Большой Барьерный риф, могут полностью исчезнуть уже в этом веке. Схожие процессы уже начали происходить среди кораллов и морских ежей, обитающих в Красном море у берегов Израиля и сопредельных с ним стран, что связано не только с негативным действием высоких температур воды, но и с распространением новых болезней.