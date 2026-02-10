Истомина: жители Минска стали меньше пить алкоголя

Она отметила, что алкогольная зависимость остается антилидером рейтинга вредных привычек, с которыми работают в центре, но есть и позитивные тенденции.
«В Минске по потреблению алкоголя цифра самая маленькая по республике. Жители Минска стали меньше пить алкоголя. Наверное, это говорит и о нашей работе в том числе. О том, что наша профилактика достигает каких-то результатов, и люди пьют меньше. Пациентов, имеющих зависимость, становится меньше», — сказала Истомина.
По ее словам, в центре уделяют внимание и борьбе с курением, в том числе электронных сигарет, помогают отказаться от этой вредной привычки.
Главврач обратила внимание на то, что, если «электронки» содержат никотин, то лечение идет точно так же, как в случае с обычными сигаретами.
«Если это какие-то другие наполнители, уделяется больше внимания психотерапии, потому что это некий ритуал. Конечно, очень тяжело поддается коррекции, но в нашем центре есть специалисты, которые этим занимаются как индивидуально, так и в группах с поддержкой лекарственных средств, купирующих состояние отмены никотина», — добавила Истомина.