Истомина: жители Минска стали меньше пить алкоголя

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Жители Минска стали меньше пить алкоголя, профилактика дает свои результаты, заявила журналистам главный врач учреждения здравоохранения «Минский городской клинический наркологический центр» Жанна Истомина после церемонии открытия его нового здания, передает корреспондент Sрutnik.

Источник: Sputnik.by

Она отметила, что алкогольная зависимость остается антилидером рейтинга вредных привычек, с которыми работают в центре, но есть и позитивные тенденции.

«В Минске по потреблению алкоголя цифра самая маленькая по республике. Жители Минска стали меньше пить алкоголя. Наверное, это говорит и о нашей работе в том числе. О том, что наша профилактика достигает каких-то результатов, и люди пьют меньше. Пациентов, имеющих зависимость, становится меньше», — сказала Истомина.

По ее словам, в центре уделяют внимание и борьбе с курением, в том числе электронных сигарет, помогают отказаться от этой вредной привычки.

Главврач обратила внимание на то, что, если «электронки» содержат никотин, то лечение идет точно так же, как в случае с обычными сигаретами.

«Если это какие-то другие наполнители, уделяется больше внимания психотерапии, потому что это некий ритуал. Конечно, очень тяжело поддается коррекции, но в нашем центре есть специалисты, которые этим занимаются как индивидуально, так и в группах с поддержкой лекарственных средств, купирующих состояние отмены никотина», — добавила Истомина.