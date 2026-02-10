РКН: ограничения Telegram продолжатся за неисполнение законов РФ

В Петербурге у части пользователей Telegram начали «тормозить» голосовые сообщения, фото и видео — файлы либо не отправляются, либо загружаются слишком долго. Источник «Ротонды» на телеком-рынке рассказал, что с утра Роскомнадзор начал замедлять работу мессенджера. По его словам, это делается через специальное оборудование, установленное у операторов связи, поэтому сами провайдеры повлиять на ситуацию не могут. Ограничения, как отметил источник, затронули именно передачу медиафайлов.