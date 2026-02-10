Художник-авангардист Владимир Акулов погиб при пожаре квартиры в Слуцке

Владимиру Акулову был 71 год, он был известным живописцем и графиком, представителем второй волны белорусского авангарда. Работы Акулова выставлены в Музее современного изобразительного искусства в Минске, Слуцком краеведческом музее, Витебском художественном музее, музее дворца Румянцевых-Паскевичей в Гомеле, а также в частных собраниях коллекционеров и в ряде зарубежных собраний, в том числе в Польше, Бельгии, Германии, Австрии, США, России.