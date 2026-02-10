Ричмонд
Мошенники звонят омичам от лица симпатичного регионального министра

О создании своего фейкового электронного двойника сообщила глава минобразования Омской области Ольга Степанова.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Омской области Ольга Степанова предупреждает о появлении своего электронного двойника. Глава ведомства сообщает, что от ее имени омичам звонят мошенники, и просит быть бдительными.

Одну из самых красивых областных чиновниц стали использовать в своих корыстных целях киберпреступники. Министр Степанова показала в своем телеграм-канале скриншот страницы с ее обаятельной фотографией, которую используют при звонках омичам неизвестные.

«Срочно! Дорогие друзья, от моего имени пытаются общаться мошенники! Обращаюсь ко всем: не отвечайте на подозрительные звонки и сообщения, будьте бдительны и тщательно проверяйте информацию. Обо всех сомнительных случаях незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы», — говорится в сообщении «настоящей» Ольги Степановой в ее официальном канале.

При этом министр не уточнила, что просят или что требуют от омичей мошенники, звонящие под прикрытием ее фотографии.