В Ростовской области под колесами поезда погиб двадцатилетний парень

Транспортные полицейские напоминают: за одну секунду поезд преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 километр. Остановить состав непросто. Поэтому при приближении к железной дороге нужно снять наушники и прекратить пользоваться телефонами и гаджетами. А переходить пути необходимо в установленных для этого местах.