В Ростовской области под колесами поезда погиб двадцатилетний парень

В Ростовской области случилось смертельное ДТП на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
Трагедия произошла на станции Локомотивстрой в Новочеркасске. Под электровоз попал местный житель. От полученных травм 20-летний парень скончался. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. По предварительным данным, молодой человек нарушил правила поведения на объектах железнодорожного транспорта.
— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.
Транспортные полицейские напоминают: за одну секунду поезд преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 километр. Остановить состав непросто. Поэтому при приближении к железной дороге нужно снять наушники и прекратить пользоваться телефонами и гаджетами. А переходить пути необходимо в установленных для этого местах.
