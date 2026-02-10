Временно исполняющих обязанности глав назначили в поселениях Ростовской области

В Ростовской области назначили временно исполняющих обязанности глав сельских поселений. Распоряжения, утвержденные губернатором в феврале 2026 года, опубликованы на сайте донского правительства.
С 6 февраля к работе должен быть приступить врио главы Кашарского сельского поселения Владимир Иванов, а с 7 февраля — врио главы Рыбасовского сельского поселения Алексей Неберикутин. Кроме того, без указания сроков начала работы временно исполняющим полномочия главы Красновского сельского поселения назначили Павла Газенко.
Чиновников утвердили в должностях до окончательного дня избрания и назначения глав указанных сельских поселений.
