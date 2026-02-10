Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временно исполняющих обязанности глав назначили в поселениях Ростовской области

Троих чиновников назначили временными главами сельских поселений в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области назначили временно исполняющих обязанности глав сельских поселений. Распоряжения, утвержденные губернатором в феврале 2026 года, опубликованы на сайте донского правительства.

С 6 февраля к работе должен быть приступить врио главы Кашарского сельского поселения Владимир Иванов, а с 7 февраля — врио главы Рыбасовского сельского поселения Алексей Неберикутин. Кроме того, без указания сроков начала работы временно исполняющим полномочия главы Красновского сельского поселения назначили Павла Газенко.

Чиновников утвердили в должностях до окончательного дня избрания и назначения глав указанных сельских поселений.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.