Временно исполняющих обязанности глав назначили в поселениях Ростовской области

С 6 февраля к работе должен быть приступить врио главы Кашарского сельского поселения Владимир Иванов, а с 7 февраля — врио главы Рыбасовского сельского поселения Алексей Неберикутин. Кроме того, без указания сроков начала работы временно исполняющим полномочия главы Красновского сельского поселения назначили Павла Газенко.