Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики спрогнозировали первый в 2026 году дождь в Москве

РИА Новости: первый в 2026 году дождь в Москве может пройти уже в пятницу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Первый в 2026 году дождь в Москве может пройти уже днём в пятницу, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.

«Тринадцатого февраля ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя», — рассказали в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, дневные температуры в пятницу составят от 1 до 3 градусов.

Ранее заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд рассказал, что Москву ожидает потепление до минус 2 градусов уже в четверг.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше