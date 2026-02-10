Специалист развеяла миф о блинах-суперфудах на Масленицу

Овсяная или гречневая мука отличный выбор для повседневного рациона тех, кто постепенно снижает вес. Однако Масленица — это праздник, когда важно прочувствовать вкус того самого, традиционного блина. Специалист советует не лишать себя этого удовольствия, если вы не сидите на строгой диете.