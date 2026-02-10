Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалист развеяла миф о блинах-суперфудах на Масленицу

Врач Белоусова: блины из овсяной и гречневой муки схожи по калориям с пшеничными.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сторонники здорового образа жизни в преддверии Масленицы начинают искать альтернативу блинам, заменяя привычную пшеничную муку на гречневую или овсяную. Однако, как утверждает врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова в беседе с NEWS.ru, такая мука не сильно отличается по калорийности от обычной.

— Выбирая альтернативную муку, нужно быть готовым к серьезным изменениям во вкусе и текстуре продукта, — подчеркнула эксперт.

Овсяная или гречневая мука отличный выбор для повседневного рациона тех, кто постепенно снижает вес. Однако Масленица — это праздник, когда важно прочувствовать вкус того самого, традиционного блина. Специалист советует не лишать себя этого удовольствия, если вы не сидите на строгой диете.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что туристы из Пхукета почти сутки не могли вылететь в аэропорт столицы Приангарья. Рейс задержали из-за технической неисправности самолета. Позже для пассажиров выделили резервный борт.