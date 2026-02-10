Главные новости к вечеру 10 февраля 2026 года

«Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании и при необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, восстановил ли Париж контакты с Москвой на техническом уровне.