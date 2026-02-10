Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 10 февраля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 10 февраля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В Кремле подтвердили контакты между Москвой и Парижем

Источник: Олег Елков/ТАСС

«Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании и при необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, восстановил ли Париж контакты с Москвой на техническом уровне.

Роскомнадзор ограничил работу Telegram

Источник: Юлия Майорова/ТАСС

Роскомнадзор ограничил работу Telegram из-за несоблюдения российских законов.

ФСБ: задержан еще один соучастник покушения на генерала Алексеева

Источник: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, им стал сын ранее задержанного Виктора Васина Павел Васин, который помогал следить за российскими военными. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

ВС РФ освободили Зализничное в Запорожской области

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Российские войска освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Продолжается продвижение в глубину обороны ВСУ подразделениями группировки войск «Восток».

Макрон заявил о чрезвычайном положении Европы

Источник: SEBASTIEN BOZON/EPA/TASS

Европа оказалась в «чрезвычайном положении» как в контексте геополитики, так и в плане геоэкономики. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше