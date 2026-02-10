Главные новости к вечеру 10 февраля 2026 года

В Кремле подтвердили контакты между Москвой и Парижем
«Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании и при необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, восстановил ли Париж контакты с Москвой на техническом уровне.
Роскомнадзор ограничил работу Telegram
Роскомнадзор ограничил работу Telegram из-за несоблюдения российских законов.
ФСБ: задержан еще один соучастник покушения на генерала Алексеева
ВС РФ освободили Зализничное в Запорожской области
Российские войска освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Продолжается продвижение в глубину обороны ВСУ подразделениями группировки войск «Восток».
Макрон заявил о чрезвычайном положении Европы
Европа оказалась в «чрезвычайном положении» как в контексте геополитики, так и в плане геоэкономики. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist.