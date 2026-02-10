Ричмонд
В Ростове начальника городского управления торговли отправили под домашний арест

Задержанного чиновника из ростовской администрации отправили под домашний арест.

Источник: Комсомольская правда

Начальника управления торговли Ростова-на-Дону отправили под домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 6 февраля была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 27 суток, до 31 марта 2026 года включительно, — прокомментировали в инстанции.

Напомним, ранее стало известно о задержании чиновника. Детали пока неизвестны. Также нет официальной информации о том, в чем именно подозревают управленца.

Добавим, нынешний начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону занимает пост с 2023 года. До этого он был главой отдела развития нестационарной торговли.

