Школа № 5 в Черемхово откроет двери для учеников после капитального ремонта

Здание 1982 года постройки было полностью реконструировано. Благодаря поддержке муниципалитета, в школе появились современные системы вентиляции и быстрый интернет. Также сделали зоны для творческих детских проектов, пространства для индивидуальной работы, конференц-зал и залы для занятий дзюдо и гребли. В школе обучаются 774 ребенка, работает 51 педагог. В Черемхове уже были обновлены школы № 3 и № 5, а также две коррекционные школы. В этом году планируют отремонтировать лицей.