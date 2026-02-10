Школа № 5 в Черемхово откроет двери для учеников после капитального ремонта. Занятия там возобновятся с 11 февраля 2026 года. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, всего на обновление учебного учреждения было направлено 202 миллиона рублей, из которых 13,1 миллиона пошли на покупку оборудования.
— Ремонт начали в марте 2025 года, тогда учеников перевели в другие школы и колледжи, — уточнили в правительстве.
Здание 1982 года постройки было полностью реконструировано. Благодаря поддержке муниципалитета, в школе появились современные системы вентиляции и быстрый интернет. Также сделали зоны для творческих детских проектов, пространства для индивидуальной работы, конференц-зал и залы для занятий дзюдо и гребли. В школе обучаются 774 ребенка, работает 51 педагог. В Черемхове уже были обновлены школы № 3 и № 5, а также две коррекционные школы. В этом году планируют отремонтировать лицей.