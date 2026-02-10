В Омской области резко возросла потребность в «удаленных» медиках

Омская область вошла в топ-15 регионов, где «удаленка» для медиков развивается активнее всего. К такому выводу пришли эксперты портала hh.ru, зафиксировавшие резкий годовой рост (на 39%) вакансий в телемедицине.
Оказание медицинской помощи на расстоянии с помощью информационных и телекоммуникационных технологий —видеосвязь, чаты, приложения — становится нормой омской жизни. Рост числа вакансий на 39% за год что говорит об устойчивом формировании рынка дистанционных медуслуг и консультаций в регионе. Подавляющее число вакансий в телемедицине предлагают работу врачам, которые стабильно входят в тройку наиболее дефицитных специалистов.
Медиана предлагаемой зарплаты в омских вакансиях составила в прошедшем году 85 000 рублей, и это ниже общероссийских показателей — 93 300 рублей. При этом максимальные зарплатные предложения в телемедицине достигали здесь 100 000 рублей. Анализ требований в вакансиях с телемедициной показал, что довольно часто работодатели предлагают в них совместительство, то есть занятость в режиме подработки. Среди требуемых профессиональных навыков преобладают работа с медицинской документацией, консультирование, лечебная деятельность, терапия.
Стараясь привлечь кандидатов, компании делают в вакансиях с телемедициной упор на свободный график — врач сам выбирает часы консультаций, некоторые гарантируют выплату оклада даже без обращений пациентов, а также обещают премии, гибкий график, который позволяет совмещать удаленную работу с основной.