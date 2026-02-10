В Омской области резко возросла потребность в «удаленных» медиках

Медиана предлагаемой зарплаты в омских вакансиях составила в прошедшем году 85 000 рублей, и это ниже общероссийских показателей — 93 300 рублей. При этом максимальные зарплатные предложения в телемедицине достигали здесь 100 000 рублей. Анализ требований в вакансиях с телемедициной показал, что довольно часто работодатели предлагают в них совместительство, то есть занятость в режиме подработки. Среди требуемых профессиональных навыков преобладают работа с медицинской документацией, консультирование, лечебная деятельность, терапия.