Белорусские военные взяли серебро на престижных соревнованиях в Пакистане

В пакинстанском городе Пабби на базе Национального центра по борьбе с терроризмом в девятый раз прошли Международные соревнования Pakistan Army Team Spirit-2026.
В этом году в них приняли участие 24 команды из почти 20 стран мира, а также 16 национальных команд армии и военно-морских сил Пакистана.
«Беларусь на соревнованиях в Пакистане представляли военнослужащие миротворческой роты ССО Вооруженных сил (…) в сложнейшей борьбе они завоевали серебро», — сообщили в оборонном ведомстве.
Там также рассказали, что военнослужащие соревновались на нескольких этапах. Им нужно было преодолеть опасные участки местности, водную преграду и минное поле. Кроме того, команды показали умения вести разведку местности и целей с помощью беспилотников. Традиционно на соревнованиях такого уровня есть медицинский этап. В программу Pakistan Army Team Spirit-2026 были включен этап действий в условиях зараженной местности с использованием индивидуальных средств защиты.
Также военные показывали навыки корректировки артиллерийского огня, ведения наступательных действий и выживания в экстремальных условиях.
Белорусские военнослужащие не первый раз принимают в соревнованиях в Пакистане. В 2025 году белорусы привезли домой бронзовые медали.
Цель престижных международных соревнований в Пакистане — проверка тактических, физических и морально-деловых качеств военнослужащих в экстремальных условиях.