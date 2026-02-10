Белорусские военные взяли серебро на престижных соревнованиях в Пакистане

Там также рассказали, что военнослужащие соревновались на нескольких этапах. Им нужно было преодолеть опасные участки местности, водную преграду и минное поле. Кроме того, команды показали умения вести разведку местности и целей с помощью беспилотников. Традиционно на соревнованиях такого уровня есть медицинский этап. В программу Pakistan Army Team Spirit-2026 были включен этап действий в условиях зараженной местности с использованием индивидуальных средств защиты.