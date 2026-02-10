Ричмонд
Белорусские военные взяли серебро на престижных соревнованиях в Пакистане

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Военнослужащие Вооруженных сил Беларуси завоевали серебро на международных соревнованиях в Пакистане, сообщили в Министерстве обороны республики во вторник.

Источник: Министерство обороны Республики Беларусь

В пакинстанском городе Пабби на базе Национального центра по борьбе с терроризмом в девятый раз прошли Международные соревнования Pakistan Army Team Spirit-2026.

В этом году в них приняли участие 24 команды из почти 20 стран мира, а также 16 национальных команд армии и военно-морских сил Пакистана.

«Беларусь на соревнованиях в Пакистане представляли военнослужащие миротворческой роты ССО Вооруженных сил (…) в сложнейшей борьбе они завоевали серебро», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там также рассказали, что военнослужащие соревновались на нескольких этапах. Им нужно было преодолеть опасные участки местности, водную преграду и минное поле. Кроме того, команды показали умения вести разведку местности и целей с помощью беспилотников. Традиционно на соревнованиях такого уровня есть медицинский этап. В программу Pakistan Army Team Spirit-2026 были включен этап действий в условиях зараженной местности с использованием индивидуальных средств защиты.

Также военные показывали навыки корректировки артиллерийского огня, ведения наступательных действий и выживания в экстремальных условиях.

Белорусские военнослужащие не первый раз принимают в соревнованиях в Пакистане. В 2025 году белорусы привезли домой бронзовые медали.

Цель престижных международных соревнований в Пакистане — проверка тактических, физических и морально-деловых качеств военнослужащих в экстремальных условиях.