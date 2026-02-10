На Масленицу в «Старую Сарепту» запустят специальный экскурсионный вагон

Жители центральных и северных районов Волгограда смогут отправиться в «Старую Сарепту» на специальном экскурсионном вагоне. Это совместный проект музея-заповедника и АО «Волгоградтранспригород», который предлагает быстрый и комфортный способ добраться до исторического места. Подробности осветили в социальных сетях заповедника.
Поездка состоится в рамках масленичной программы 21 февраля. Экскурсионный вагон отправится со станции «Волгоград-1» в 10:52, обратный выезд со станции «Красноармейская» запланирован на 14:42.
Посетителям обещают знакомство с традициями празднования масленицы, мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы-веснянки, уличные гулянья с народными играми, угощение блинами с чаем, фотозоны, концерт и кульминация праздника — сжигание масленичного чучела.
Организаторы подчёркивают, что билеты необходимо приобретать заранее в кассах Пригородного вокзала. Проезд на электропоезде оплачивается отдельно по обычным тарифам перевозчика.
Подробную информацию можно уточнить по телефонам музея: 67−33−02 и 8−927−511−67−49.
6+
Ранее ради безопасности в Новоаннинском районе Волгоградской области отменили гуляния на Масленицу.