Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Масленицу в «Старую Сарепту» запустят специальный экскурсионный вагон

Музей-заповедник «Старая Сарепта» и «Волгоградтранспригород» запускают совместный проект — экскурсионную поездку на электропоезде.

Жители центральных и северных районов Волгограда смогут отправиться в «Старую Сарепту» на специальном экскурсионном вагоне. Это совместный проект музея-заповедника и АО «Волгоградтранспригород», который предлагает быстрый и комфортный способ добраться до исторического места. Подробности осветили в социальных сетях заповедника.

Поездка состоится в рамках масленичной программы 21 февраля. Экскурсионный вагон отправится со станции «Волгоград-1» в 10:52, обратный выезд со станции «Красноармейская» запланирован на 14:42.

Посетителям обещают знакомство с традициями празднования масленицы, мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы-веснянки, уличные гулянья с народными играми, угощение блинами с чаем, фотозоны, концерт и кульминация праздника — сжигание масленичного чучела.

Организаторы подчёркивают, что билеты необходимо приобретать заранее в кассах Пригородного вокзала. Проезд на электропоезде оплачивается отдельно по обычным тарифам перевозчика.

Подробную информацию можно уточнить по телефонам музея: 67−33−02 и 8−927−511−67−49.

6+

Ранее ради безопасности в Новоаннинском районе Волгоградской области отменили гуляния на Масленицу.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше