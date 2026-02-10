Россияне смогут проверить долги на «Госуслугах»

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россияне теперь могут проверить наличие исполнительного производства, а также причину его возбуждения на себя или контрагента на портале «Госуслуги», сообщила пресс-служба ФССП России.
«На Госуслугах можно проверить как собственные долги, так и финансовую дисциплину граждан и организаций. Специальный сервис доступен всем пользователям портала. Благодаря информационному сервису любой желающий сможет узнать номер, дату и причину возбуждения исполнительного производства, сумму долга, название и адрес отдела судебных приставов, фамилию, имя и отчество судебного пристава», — рассказали в ведомстве.
С помощью сервиса также можно узнать причину и дату прекращения или окончания исполнительного производства.
В ФССП пояснили, что для проверки физического лица надо указать ФИО, дату рождения и регион ведения исполнительного производства, а для проверки юридического лица — название и адрес организации и регион ведения исполнительного производства.
«Оплатив долги, граждане и организации смогут снять с себя статус должников и избежать ареста имущества и ограничений на выезд за границу. Иные пользователи смогут оценить риски и подготовиться к крупным сделкам, проверив благонадежность контрагентов», — добавили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что аналогичный сервис с 2012 года работает на сайте ФССП.