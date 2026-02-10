Россияне смогут проверить долги на «Госуслугах»

«На Госуслугах можно проверить как собственные долги, так и финансовую дисциплину граждан и организаций. Специальный сервис доступен всем пользователям портала. Благодаря информационному сервису любой желающий сможет узнать номер, дату и причину возбуждения исполнительного производства, сумму долга, название и адрес отдела судебных приставов, фамилию, имя и отчество судебного пристава», — рассказали в ведомстве.