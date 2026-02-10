Воронежский суд оштрафовал марксиста на 10 тыс. рублей за пикет в поддержку Венесуэлы

Активист рассказал «Ъ-Черноземье», что не согласен с решением суда и будет обжаловать его в апелляционной инстанции. «Протокол на меня был составлен не пойми как, без доказательств. Не было доказано, что на фотографии именно я, не было процесса обличения. Все построено на одной фотографии и выводе, что я подписчик ОВМ — следовательно виновен», — считает Артем Есиков.