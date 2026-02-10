Воронежский суд оштрафовал марксиста на 10 тыс. рублей за пикет в поддержку Венесуэлы

Акция называлась «Руки прочь от Венесуэлы», а сам господин Есиков держал в руках плакат, на котором было написано: «Это не военная операция против тебя, это война», говорится в судебных документах. Суд решил, что действия активиста нарушают постановление воронежского правительства, согласно которому «публичное мероприятие не может проводиться в местах, где имеется угроза безопасности его участников».
Там отметили, что участие активиста в пикете «не отрицалось», а подтверждалось фотоматериалами, имеющимися в материалах дела. Его вину также подтвердили за счет протокола об административном правонарушении, рапорта полицейского «и иных доказательств». При этом в суде учли, что ранее господин Есиков не привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, определяя наказание и размер штрафа.
Активист рассказал «Ъ-Черноземье», что не согласен с решением суда и будет обжаловать его в апелляционной инстанции. «Протокол на меня был составлен не пойми как, без доказательств. Не было доказано, что на фотографии именно я, не было процесса обличения. Все построено на одной фотографии и выводе, что я подписчик ОВМ — следовательно виновен», — считает Артем Есиков.
В январе представители ОВМ сообщали в своем Telegram-канале о задержании Артема Есикова в вузе после акции. По словам активистов, его якобы вызвали для беседы с деканом факультета философии и психологии ВГУ, после чего господина Есикова задержали сотрудники центра «Э» и полицейские.
В начале года воронежские власти сократили количество специально отведенных мест для публичных мероприятий — так называемых гайд-парков, в том числе на проспекте Революции у Дома офицеров. Вместо шести площадок в центре Воронежа теперь митинговать можно в неблагоустроенном Бринкманском саду и парке «Южный» на левом берегу.