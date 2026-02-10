21-летний житель Константиновского района перевел мошенникам 5,7 млн рублей

21-летний житель Константиновского района лишился более 5,7 миллиона рублей, став жертвой мошенников. Они обещали ему доход от инвестиций. В афере участвовали знакомые молодого человека, которых тоже обманули, убедив перевести деньги. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального МВД.
— Пострадавший познакомился с мошенником в соцсетях. Тот помог ему зарегистрироваться в инвестиционном приложении и убедил знакомых перевести крупные суммы якобы для вывода прибыли, — объяснили в полиции.
Когда «брокерский счет» так и не разблокировали, а преступники исчезли, мужчина обратился в полицию.
Эта схема обмана типична для инвестиционного мошенничества: знакомство в соцсетях, обещания высокого дохода, регистрация в фальшивом приложении, требование внести первые средства, давление с целью найти доверенных лиц и дополнительные суммы для «разблокировки счета», а затем исчезновение мошенников после получения денег.
Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Полиция активно ищет преступников.
