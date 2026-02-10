21-летний житель Константиновского района перевел мошенникам 5,7 млн рублей

21-летний житель Константиновского района лишился более 5,7 миллиона рублей, став жертвой мошенников. Они обещали ему доход от инвестиций. В афере участвовали знакомые молодого человека, которых тоже обманули, убедив перевести деньги. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального МВД.