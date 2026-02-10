Пять спортсменов из Иркутска получили звание «Мастер спорта России»

Заслуженное звание «Мастер спорта России» присвоили пяти спортсменам из Иркутска. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, по решению Министерства спорта РФ, эта награда была присуждена представителям разных видов спорта, которые добились результатов на всероссийском уровне.
— Среди них: Андрей Филиппов, отличившийся в армрестлинге под руководством тренера Валерия Костанова. В кикбоксинге звание мастера спорта получили Софья Жукова, чьими наставниками являются Иван Конельский и Евгений Журавлев из СК «Спутник», — уточнили в сообщении.
Сергей Нечаев достиг успеха в пауэрлифтинге благодаря тренировкам Александра Деханова. Вадим Быков и Ирина Пакулова стали мастерами спорта по универсальному бою.
