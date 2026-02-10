Ректор Политеха рассказал о создании системы инженерного образования

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Дефицит инженерных кадров в России можно решить, только создав в стране собственную систему инженерного образования, которая будет готовить высококлассных специалистов, заявил РИА Новости ректор Московского Политехнического университета Владимир Миклушевский.
«Дефицит инженерных кадров невозможно решить исключительно миграционными мерами. Фундамент кадрового суверенитета — это собственная система инженерного образования, способная готовить конкурентоспособных специалистов», — сказал он.
По его словам, стратегия Московского Политеха как раз и сосредоточена на решении этих задач.
«Мы создали новую модель инженерного образования и уже запустили две школы: Передовую инженерную школу технологического лидерства FDR и Передовую школу инженерного дизайна», — добавил собеседник агентства.
«Студенты с первого курса работают над реальными задачами компаний-партнёров. Они проходят полный цикл: от анализа рынка до разработки прототипа и коммерциализации. Более 90% наших выпускников начинают работать по специальности на 3−4 курсе — они приходят в индустрию с портфолио готовых проектов и профессиональными контактами», — заключил Миклушевский.