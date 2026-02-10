В Екатеринбурге третий за день главврач покинул должность

Ирина Лихачева начала свой трудовой путь в 1994 году. После окончания Уральского государственного медицинского института она работала врачом-рентгенологом в Пышминской центральной районной больнице. В 1998 году она перешла в Свердловский тубдиспансер на должность врача-рентгенолога в отделение лучевой диагностики, где вскоре стала заведующей. Спустя время, в 2014 году возглавила консультативно-диагностическую поликлинику. С 2018 года Ирина Лихачева руководила Свердловским областным противотуберкулезным диспансером.