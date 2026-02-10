Два жителя Омского района купили права на вождение автомобиля в интернете

Сотрудники ДПС поймали сразу двух омичей с фальшивыми правами в Омском районе. На обоих лже-водителей возбуждены уголовные дела за использование поддельных документов.
Сотрудниками ДПС во время дежурства в поселке Горячий ключ и в селе Лузино были остановлены автомобили «Лада» под управлением 50-летнего местного жителя и ВАЗ-2110 за рулем которого находился 25-летний омич. В ходе проверки документов установлено, что в обоих случаях водительские удостоверения имеют признаки подделки и не значатся в информационно-справочных учетах Госавтоинспекции. Как выяснили полицейские оба мужчины приобрели документы в декабре 2025 года на одном из сайтов в сети интернет.
За управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права, нарушители привлечены к административной ответственности, автомобили помещены на специализированную стоянку. Помимо административного наказания в отношении обоих водителей возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к изготовлению поддельных документов.