Два жителя Омского района купили права на вождение автомобиля в интернете

Сотрудниками ДПС во время дежурства в поселке Горячий ключ и в селе Лузино были остановлены автомобили «Лада» под управлением 50-летнего местного жителя и ВАЗ-2110 за рулем которого находился 25-летний омич. В ходе проверки документов установлено, что в обоих случаях водительские удостоверения имеют признаки подделки и не значатся в информационно-справочных учетах Госавтоинспекции. Как выяснили полицейские оба мужчины приобрели документы в декабре 2025 года на одном из сайтов в сети интернет.