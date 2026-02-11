Симулятор грузовика и мультстудия: губернатор Алексей Текслер удивился библиотеке в Миассе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во вторник, 10 февраля, в ходе рабочей поездки в Миасский городской округ посетил библиотеку «ЛиТеРа», которая была модернизирована в прошлом году. Обновленное учреждение превратилось в современный мультимедийный центр, объединяющий культуру, науку и технологии.
Глава региона положительно оценил результаты модернизации и пообщался с коллективом библиотеки. По словам Текслера, в современных условиях библиотекам важно не просто работать, а завоевывать аудиторию.
— В советское время библиотеки были центром притяжения, потому что был дефицит. А сегодня нужно завоевывать аудиторию. Правильно, что вы взаимодействуете с образовательными структурами. Если ребенок придет сюда на мероприятие, он с высокой вероятностью увидит интересную книгу и захочет ее прочитать, — отметил губернатор.
Библиотека начала работу в 1942 году, а ее модернизация была проведена в 2025 году при поддержке администрации Миасса, автозавода «Урал» и Союза промышленных предприятий «За развитие Миасса». Сегодня «ЛиТеРа» — это современное пространство, где работают литературный музей с редкими экспонатами, фонд технической литературы от автозавода «Урал», а также интерактивные зоны для детей. В библиотеке установлены мультстудия, интерактивная песочница, стол и симулятор автомобиля «Урал».