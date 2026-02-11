Симулятор грузовика и мультстудия: губернатор Алексей Текслер удивился библиотеке в Миассе

Библиотека начала работу в 1942 году, а ее модернизация была проведена в 2025 году при поддержке администрации Миасса, автозавода «Урал» и Союза промышленных предприятий «За развитие Миасса». Сегодня «ЛиТеРа» — это современное пространство, где работают литературный музей с редкими экспонатами, фонд технической литературы от автозавода «Урал», а также интерактивные зоны для детей. В библиотеке установлены мультстудия, интерактивная песочница, стол и симулятор автомобиля «Урал».