Выйти на пенсию в 37 лет: в СФР Башкирии рассказали, как это можно сделать

Отдельная категория — многодетные матери. С 2026 года в силу вступили поправки, согласно которым в страховой стаж засчитывается уход за всеми детьми без ограничений (ранее учитывался уход за четырьмя детьми). В зависимости от количества детей женщины могут выйти на пенсию значительно раньше: мамы пяти и более детей — в 50 лет, четырех детей — в 56 лет, трех детей — в 57 лет.