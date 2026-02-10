Выйти на пенсию в 37 лет: в СФР Башкирии рассказали, как это можно сделать

Более 31 тысячи жителей Башкирии смогут оформить страховую пенсию по старости в 2026 году. Из них около 10 тысяч человек получат право на досрочный выход на заслуженный отдых благодаря работе в определенных профессиях и условиях труда. Об этом сообщает республиканское отделение Социального фонда России.
В текущем году по общим основаниям пенсия назначается мужчинам 1962 года рождения (достигшим 64 лет) и женщинам 1967 года рождения (достигшим 59 лет). Обязательными условиями являются наличие не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
При расчете стажа учитываются не только периоды работы, но и так называемые нестраховые периоды: уход за ребенком до полутора лет, за нетрудоспособным гражданином или служба в армии, за которые также начисляются пенсионные баллы.
Досрочное назначение пенсии предусмотрено для работников, занятых во вредных и тяжелых условиях — в химической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях, для строителей, сварщиков и других профессий. Это право также имеют педагоги, медики, работники творческих профессий при наличии необходимого специального стажа и ИПК.
Досрочная пенсия положена и гражданам с длительным общим стажем: мужчинам — 42 года, женщинам — 37 лет.
Отдельная категория — многодетные матери. С 2026 года в силу вступили поправки, согласно которым в страховой стаж засчитывается уход за всеми детьми без ограничений (ранее учитывался уход за четырьмя детьми). В зависимости от количества детей женщины могут выйти на пенсию значительно раньше: мамы пяти и более детей — в 50 лет, четырех детей — в 56 лет, трех детей — в 57 лет.
Социальный фонд рекомендует заблаговременно проверять корректность сведений на индивидуальном лицевом счете. Подать заявление на назначение пенсии можно не ранее чем за месяц до наступления пенсионного возраста через портал Госуслуг, лично в клиентской службе фонда или в МФЦ.
