WP: рекордное число американцев не верят в «светлое будущее»

Согласно опросу Gallup, опубликованному во вторник, число американцев, которые ожидают, что через пять лет у них будет «качественная жизнь», упало почти до 20-летнего минимума, сообщает американская газета The Washington Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Gayatri Malhotra/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что только 6 из 10 опрошенных ожидают, что в будущем их жизнь будет гораздо лучше, чем сегодня. По данным Gallup (Институт Гэллапа), который начал измерять уровень оптимизма американцев в 2008 году, это примерно на девять процентных пунктов ниже, чем в разгар пандемии Сovid-19.

С 2024 года уровень оптимизма среди американцев снизился на 3,5 процентных пункта. А уровень оптимизма среди испаноязычного населения США за последний год сократился больше всего — с 69% до 63%, в чем отчасти «виновата» политика нынешнего президента Дональда Трампа, отмечает WP.

Институт использовал два вопроса для оценки настроений в США. В ходе опроса 22 000 взрослых американцев попросили оценить по шкале от 1 до 10 свою нынешнюю жизнь и то, какой, по их мнению, она будет через пять лет.

В результате Gallup выяснил, что за последние пять лет оба рейтинга резко упали — из-за пандемии, сокращения потребительских возможностей, бурной национальной политики действующей администрации и глобальных конфликтов.

Но самое резкое ухудшение настроений зафиксировано в 2025 году. По данным Gallup, в прошлом году около 62% взрослых американцев оценивали свою нынешнюю жизнь на 7 баллов и выше и порядка 59% ожидали, что через пять лет их жизнь будет оцениваться на 8 баллов и выше.

В заключение WP пишет, что опрос Gallup «очень чувствителен к изменениям, происходящим в мире», и страна еще может выйти из периода пессимизма.

