WP: рекордное число американцев не верят в «светлое будущее»

В статье говорится, что только 6 из 10 опрошенных ожидают, что в будущем их жизнь будет гораздо лучше, чем сегодня. По данным Gallup (Институт Гэллапа), который начал измерять уровень оптимизма американцев в 2008 году, это примерно на девять процентных пунктов ниже, чем в разгар пандемии Сovid-19.