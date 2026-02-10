WP: рекордное число американцев не верят в «светлое будущее»

В статье говорится, что только 6 из 10 опрошенных ожидают, что в будущем их жизнь будет гораздо лучше, чем сегодня. По данным Gallup (Институт Гэллапа), который начал измерять уровень оптимизма американцев в 2008 году, это примерно на девять процентных пунктов ниже, чем в разгар пандемии Сovid-19.
С 2024 года уровень оптимизма среди американцев снизился на 3,5 процентных пункта. А уровень оптимизма среди испаноязычного населения США за последний год сократился больше всего — с 69% до 63%, в чем отчасти «виновата» политика нынешнего президента Дональда Трампа, отмечает WP.
Институт использовал два вопроса для оценки настроений в США. В ходе опроса 22 000 взрослых американцев попросили оценить по шкале от 1 до 10 свою нынешнюю жизнь и то, какой, по их мнению, она будет через пять лет.
Но самое резкое ухудшение настроений зафиксировано в 2025 году. По данным Gallup, в прошлом году около 62% взрослых американцев оценивали свою нынешнюю жизнь на 7 баллов и выше и порядка 59% ожидали, что через пять лет их жизнь будет оцениваться на 8 баллов и выше.
В заключение WP пишет, что опрос Gallup «очень чувствителен к изменениям, происходящим в мире», и страна еще может выйти из периода пессимизма.