Глава Крыма отменил запрет на наличную оплату в общественном транспорте

Поводом для заявления руководителя региона стало введение единой транспортной карты и первоначальное сообщение властей о том, что в троллейбусах, а с мая — и в частных маршрутках, расплатиться наличными будет невозможно. Однако уже вечером того же дня Аксенов назвал полный переход на безналичный расчет преждевременным и недоработанным.