Глава Крыма отменил запрет на наличную оплату в общественном транспорте

В Крыму не будет вводиться принудительный переход на безналичную оплату проезда. Такое решение принял глава республики Сергей Аксенов, отреагировав на попытку транспортного предприятия «Крымтроллейбус» отказаться от приема наличных с 1 февраля 2026 года.
Поводом для заявления руководителя региона стало введение единой транспортной карты и первоначальное сообщение властей о том, что в троллейбусах, а с мая — и в частных маршрутках, расплатиться наличными будет невозможно. Однако уже вечером того же дня Аксенов назвал полный переход на безналичный расчет преждевременным и недоработанным.
— Обращаю внимание руководителей всех уровней, что управленческие решения должны быть своевременными и приниматься с учетом мнения граждан, — отмечал глава Крыма в своем Tg-канале.
Решение «Крымтроллейбуса» Аксенов счел поспешным.
Крымчане сохранят возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты в общественном транспорте — как наличными, так и с помощью новой единой транспортной карты.