Цифровая подпись или личное присутствие: Как Premier Energy облапошил потребителя из Комрата на 4500 леев

Находимся уже больше полугода всей семьёй в Болгарии. В доме из электроприборов работают только морозилка, две видеокамеры и роутер. Есть фотографии показания счётчика на каждый месяц до ноября, есть скриншоты что отправляли показания ежемесячно проверяющему начальнику какому-то из их компании.