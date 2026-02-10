Ричмонд
Цифровая подпись или личное присутствие: Как Premier Energy облапошил потребителя из Комрата на 4500 леев

Квитанцию на оплату прислали без предыдущих показаний — «от балды».

Источник: Комсомольская правда

Дикая история из Комрата.

Ее прислал gagauzreal подписчик по имени Андрей.

"Не раз читал у вас посты, что Premier Energy предупреждает о мошенничествах.

Так вот, эти идиоты являются самыми большими мошенниками!!!

Поделюсь своей историей, если можно — опубликуйте, может кто из них прочтёт и у них проснётся совесть.

Находимся уже больше полугода всей семьёй в Болгарии. В доме из электроприборов работают только морозилка, две видеокамеры и роутер. Есть фотографии показания счётчика на каждый месяц до ноября, есть скриншоты что отправляли показания ежемесячно проверяющему начальнику какому-то из их компании.

В ноябре испортился счётчик, начал показывать какие-то пиксели. Тесть позвонил, приехали, заменили счётчик. Казалось бы все ок, но.. пришла квитанция на 4500лей!!! Без каких-либо предыдущих и текущих показании. Просто так, от балды, взяли и нарисовали 4500!

Подавал онлайн заявку в связи с несогласием счета-фактуры, отклонили из-за отсутствия цифровой или физической подписи. Не понимаю зачем тогда на сайте есть онлайн подача заявления, если некуда ставить цифровую подпись, а с физической сами понимаете.

Тесть сегодня был в Комрате в их офисе, отморозились, сказали, что нужна лично моя подпись, или я должен приехать и сделать на него доверенность.

И это не гарантирует что что-то поменяют".

Счет «от балды». Фото: gagauzreal.