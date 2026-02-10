На дороге в Башкирии многодетная семья попала в ДТП: погибла 2-летняя девочка

В Учалинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок. Как сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов, сегодня на 130-м километре автодороги Белорецк — Учалы — Миас столкнулись автомобили Lada Granta и Daewoo Matiz.
В результате столкновения двухлетняя девочка-пассажир «Дэу» скончалась на месте происшествия. Вместе с ней в автомобиле находились мать и еще трое детей 9, 7 и 5 лет. Все они с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС и других экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей аварии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.