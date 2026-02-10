Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки домов остались без воды из-за аварии в Первомайском районе Ростова

Ремонт водовода в Первомайском районе Ростова будут вести до 22 часов 10 февраля.

Источник: Комсомольская правда

10 февраля в Первомайском районе Ростова-на-Дону без воды остались десятки домов. Это произошло из-за дефекта крупного диаметра на водоводе, сообщает компания АО «Ростовводоканал».

Водоснабжение приостановлено в границах:

— проспект Шолохова — переулок Тувинский — переулок Дзержинского — переулок Шахтинский;

— проспект Шолохова — улица Российская — улица Просвещения — улица Руставели;

— улица Алма-Атинская — проспект Шолохова — улица Вересаева — улица Стальского;

— проспект Шолохова — улица Ильича — улица Металлургическая — улица Червоноармейская — улица 1-я Плановая — улица Невельская — улица 3-я Кизитериновская.

Ремонт уже ведут. Завершить восстановительные работы планируют к 22 часам, после этого начнется заполнение системы водой.

Напомним, также порывы на сетях водоснабжения сегодня произошли еще в трех районах донской столицы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.