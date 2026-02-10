Десятки домов остались без воды из-за аварии в Первомайском районе Ростова

10 февраля в Первомайском районе Ростова-на-Дону без воды остались десятки домов. Это произошло из-за дефекта крупного диаметра на водоводе, сообщает компания АО «Ростовводоканал».
Водоснабжение приостановлено в границах:
— проспект Шолохова — переулок Тувинский — переулок Дзержинского — переулок Шахтинский;
— проспект Шолохова — улица Российская — улица Просвещения — улица Руставели;
— улица Алма-Атинская — проспект Шолохова — улица Вересаева — улица Стальского;
— проспект Шолохова — улица Ильича — улица Металлургическая — улица Червоноармейская — улица 1-я Плановая — улица Невельская — улица 3-я Кизитериновская.
Ремонт уже ведут. Завершить восстановительные работы планируют к 22 часам, после этого начнется заполнение системы водой.
Напомним, также порывы на сетях водоснабжения сегодня произошли еще в трех районах донской столицы.
