Госконтроль Беларуси нашел в продаже просроченные на год и больше вейпы

Грубейшие нарушения законодательства специалисты Комитета госконтроля обнаружили в торговой точке, расположенной в одном из ТЦ Могилева. Индивидуальный предприниматель, владеющий торговой точкой, реализовывал жидкости для вейпов без необходимых документов. В частности, более 60 наименований этих товаров не имели унифицированных контрольных знаков на упаковке. Также отсутствовали сертификаты соответствия и информация о жидкостях, включая данные о производителе, сроках годности и условиях хранения. Кроме того, у ряда жидкостей, которые все же имели сроки годности, они были просрочены на значительный срок — от 128 до 463 дней, то есть на год и больше.