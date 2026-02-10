Ричмонд
Госконтроль Беларуси нашел в продаже просроченные на год и больше вейпы

Вейпы с просроченными на 463 дня сроками годности обнаружены Госконтролем Беларуси в продаже.

Источник: Комсомольская правда

Госконтроль Беларуси нашел в продаже просроченные на год и больше вейпы. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Грубейшие нарушения законодательства специалисты Комитета госконтроля обнаружили в торговой точке, расположенной в одном из ТЦ Могилева. Индивидуальный предприниматель, владеющий торговой точкой, реализовывал жидкости для вейпов без необходимых документов. В частности, более 60 наименований этих товаров не имели унифицированных контрольных знаков на упаковке. Также отсутствовали сертификаты соответствия и информация о жидкостях, включая данные о производителе, сроках годности и условиях хранения. Кроме того, у ряда жидкостей, которые все же имели сроки годности, они были просрочены на значительный срок — от 128 до 463 дней, то есть на год и больше.

Комитет государственного контроля Могилевской области приостановил работу данного торгового объекта и сообщил в местные органы власти о выявленном нарушении для принятия мер.

Сроки годности у некоторых истекли еще в 2024 году — более 463 дней назад. Фото: КГК Беларуси.

