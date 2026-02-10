ФАС проверит тарифы на услуги ЖКХ в нескольких регионах

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проведет проверку экономической обоснованности тарифов на электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение в нескольких регионах.
«На основании появления в средствах массовой информации и поступивших обращений граждан о росте тарифов выше указанного показателя ФАС и ее территориальные органы проведут контрольно-надзорные действия», — заверили там.
В ведомстве также напомнили, что с 1 января базовая ставка НДС увеличилась на два процента, что должно повлечь корректировку стоимости. Однако повышение составит лишь 1,7 процента. При этом изменение касается только налогообложения, а не самих тарифов — их утверждают отдельно.
С начала месяца идут проверки в отношении органов регулирования в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Их расширят на Удмуртию, Сахалинскую и Псковскую области. Помимо этого, в течение года территориальные органы ФАС отдельно проверят тарифные решения в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.