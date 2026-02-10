Двухлетняя девочка погибла в ДТП в Башкирии: прокуроры выясняют детали трагедии

Прокуратура Башкирии взяла на контроль выяснение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Учалинском районе, в результате которого погиб ребенок. Трагедия случилась сегодня на 130-м километре автодороги Белорецк — Учалы — Миас, произошло столкновение автомобилей Daewoo Matiz и Lada Granta.
В результате аварии двухлетняя пассажирка «Дэу» скончалась на месте происшествия. Вместе с ней в машине находились мать и трое несовершеннолетних детей 9, 7 и 5 лет. Все они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
Для координации действий правоохранительных органов на место выехал Учалинский межрайонный прокурор Ильшат Жданов.
— Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, — заявила пресс-служба надзорного ведомства.
