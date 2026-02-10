Ричмонд
В Ростовской области администрация района выплатила 30 тысяч рублей семье девочки, укушенной бездомной собакой

В Ростовской области через суд взыскали компенсацию за укус бездомной собаки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с местной администрации взыскали компенсацию за укус бездомной собаки. Деньги получила 14-летняя девочка, которая пострадала от нападения животного в хуторе Юдине Милютинского района. Об этом сообщили в донской прокуратуре.

ЧП произошло еще в 2024 году. Подростку потребовалось длительное лечение после укуса. Прокуратура провела проверку и установила, что травмы ребенка были результатом бездействия муниципалитета, который не исполнял обязанности по отлову безнадзорных животных.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства, с администрации района в судебном порядке взыскали 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В настоящее время денежные средства уже перечислены семье пострадавшей.

