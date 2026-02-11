Большинство жителей Омска верят в любовь на всю жизнь

Среди мужчин чуть меньше половины опрошенных считают, что количество прошлых отношений не так уж и важно. При этом 28% признаются в том, что верить в любовь на всю жизнь с каждым разом становится сложнее. Однако каждый четвертый мужчина относится к расставаниям с мыслью, что без прошлых ошибок к настоящим чувствам не прийти.