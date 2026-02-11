Большинство жителей Омска верят в любовь на всю жизнь

9 из 10 жителей Омска верят в любовь на всю жизнь. Таковы данные исследования дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного бренда SOKOLOV. Среди мужчин данную мысль поддерживает 59% опрошенных, а среди женщин — 54%.
Любовь на всю жизнь все реже связывают с первыми отношениями. Так, 60% женщин уверены, что настоящие чувства могут прийти и во вторых, и в третьих отношениях. Кроме того, 21% считает, что именно опыт неудач помогает прийти к «тому самому» партнеру.
Среди мужчин чуть меньше половины опрошенных считают, что количество прошлых отношений не так уж и важно. При этом 28% признаются в том, что верить в любовь на всю жизнь с каждым разом становится сложнее. Однако каждый четвертый мужчина относится к расставаниям с мыслью, что без прошлых ошибок к настоящим чувствам не прийти.
Интересно, что омичам не так важно, где именно встретить свою любовь. Женщины считают, что если суждено встретить своего человека, то это может произойти и в кафе, и по дороге на работу, и в дейтинг-приложении. А вот 41% мужчин уверен, что онлайн-знакомства расширяют круг общения и повышают шанс найти ту самую любовь всей своей жизни.
