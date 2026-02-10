Завод в Ростовской области наладил выпуск дорожной техники до 200 единиц в год

В Ростовской области один из резидентов особой экономической зоны «Ростовская», открывший машиностроительный завод «Армадон», наладил выпуск комбинированных дорожных машин для борьбы с гололедом и снежным накатом. Продукция уже поставляется дорожно-строительным компаниям, рассказали в региональном «Агентстве инвестиционного развития».
Навесное оборудование и усовершенствованную систему распределения пескосоляной смеси успешно опробовали этой зимой.
— Оборудование для расчистки дорог полностью отечественного производства. Площадка завода позволяет серийно выпускать спецтехнику для лесной промышленности, сельского и коммунального хозяйства, дорожного строительства, других отраслей. Мощность предприятия в производстве грузоподъемного, навесного и прицепного оборудования — до 200 единиц в год, — отметил генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.
Добавим, завод работает в ОЭЗ «Ростовская» с 2025 года. Машиностроительное предприятие выпускает спецтехнику и комплектующие к ней.
