Завод в Ростовской области наладил выпуск дорожной техники до 200 единиц в год

— Оборудование для расчистки дорог полностью отечественного производства. Площадка завода позволяет серийно выпускать спецтехнику для лесной промышленности, сельского и коммунального хозяйства, дорожного строительства, других отраслей. Мощность предприятия в производстве грузоподъемного, навесного и прицепного оборудования — до 200 единиц в год, — отметил генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.