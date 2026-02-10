Ричмонд
Пассажира на вокзале Ростова оштрафовали за оскорбление сотрудника охраны

Суд оштрафовал мужчину за оскорбление работника охраны на железнодорожном вокзале.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону пассажир заплатит штраф за оскорбление сотрудника транспортной безопасности на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный». Об этом говорится в телеграм-канале Южной транспортной прокуратуры.

Как сказано в сообщении, инцидент произошел во время планового досмотра. Один из пассажиров допустил грубые высказывания в адрес работника охраны, проводящего проверку.

Прокуратура провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление». Материалы были направлены в суд.

Мировой судья Железнодорожного судебного района полностью согласился с позицией надзорного ведомства и назначил нарушителю наказание в виде штрафа.

