Пассажира на вокзале Ростова оштрафовали за оскорбление сотрудника охраны

В Ростове-на-Дону пассажир заплатит штраф за оскорбление сотрудника транспортной безопасности на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный». Об этом говорится в телеграм-канале Южной транспортной прокуратуры.
Как сказано в сообщении, инцидент произошел во время планового досмотра. Один из пассажиров допустил грубые высказывания в адрес работника охраны, проводящего проверку.
Прокуратура провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление». Материалы были направлены в суд.
Мировой судья Железнодорожного судебного района полностью согласился с позицией надзорного ведомства и назначил нарушителю наказание в виде штрафа.
